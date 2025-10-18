¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciclo lectivo 2026 evacuados San Luis del Palmar
Corrientes

Las noticias más importantes del 18 octubre

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 07:04

Caso Loan: niegan otro pedido de excarcelación de “El americano” Soria

San Luis del Palmar: 200 mm de lluvia y la crecida del Riachuelo dejaron evacuados

Inundación en Corrientes: son 25 las familias evacuadas en cuatro localidades

Un exarquero y su mamá enfrentan a la Justicia por cargos de estafa, en Corrientes

Corrientes: un auto despistó y volcó en la Ruta nacional 12 cerca de Itatí

Corrientes abre las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026: cuándo y cómo anotarse

Sube: colectivos de Corrientes ya aceptan tarjetas de crédito, débito y QR como medio de pago

Intensa capacitación de la Procuraduría General de la Nación en Corrientes

Mandiyú incorporó cinco jugadores del Federal A










 

