Las noticias más importantes del 18 octubre

Caso Loan: niegan otro pedido de excarcelación de “El americano” Soria
San Luis del Palmar: 200 mm de lluvia y la crecida del Riachuelo dejaron evacuados
Inundación en Corrientes: son 25 las familias evacuadas en cuatro localidades
Un exarquero y su mamá enfrentan a la Justicia por cargos de estafa, en Corrientes
Corrientes: un auto despistó y volcó en la Ruta nacional 12 cerca de Itatí
Corrientes abre las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026: cuándo y cómo anotarse
Sube: colectivos de Corrientes ya aceptan tarjetas de crédito, débito y QR como medio de pago
Intensa capacitación de la Procuraduría General de la Nación en Corrientes
Mandiyú incorporó cinco jugadores del Federal A