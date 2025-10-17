¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
VIOLENCIA

Goya: una mujer fue atacada con un cuchillo por su pareja y el agresor está prófugo

El hecho ocurrió en el barrio "Villa Vital" de la segunda ciudad de la provincia. La víctima se encuentra en terapia intensiva y el autor del delito es intensamente buscado por la Policía.

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:37

Una mujer fue atacada con un arma blanca por su pareja este jueves a la madrugada en la localidad correntina de Goya. Tras el hecho que se produjo en la vía pública, la víctima debió ingresar de forma urgente al hospital "Camilo Muniagurria" del municipio.

Según Power Noticias, la víctima sufrió una herida en la zona baja derecha de la espalda. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la intersección de las calles 9 de Julio y José María Paz en el barrio Villa Vital.

En consecuencia, la mujer se encuentra internada en el nosocomio local y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

El presunto autor del ataque, un hombre conocido en la zona con el apodo de “Merengue” Gutiérrez, permanece prófugo. La Comisaría Tercera, a cargo del comisario Andrés Blanco, está abocada a su localización y detención.

La causa está siendo investigada por la fiscal de turno, María Eugenia Ballara, quien ordenó las diligencias preliminares correspondientes. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

