Secuestraron más de 100 dosis de droga y detuvieron a seis personas en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que realizaron dos allanamiento en el barrio Juan XXIII donde detuvieron a seis personas mayores e incautaron una importante cantidad de drogas y elementos relacionados con su comercialización.

Según informaron fuentes oficiales, en los domicilios allanados se secuestraron 111 dosis de cocaína, con un peso total de 130 gramos, y 33 dosis de marihuana.

Además, además de una bolsa con cogollos que pesó 278 gramos. También se incautaron 18 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y recortes de polietileno, utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, junto con efectivos de la División PAR, en el marco de los operativos que se desarrollan en distintos barrios de la capital para combatir la venta de drogas al menudeo.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.