Instituto de Cultura Policía de Corrientes Unne
Accidente vial

Corrientes: un auto despistó y volcó en la Ruta nacional 12 cerca de Itatí

El siniestro se registró en el kilómetro 1115, a la altura del Paraje Scorza Cué, debido presuntamente a la mala visibilidad y el asfalto mojado. Los ocupantes del vehículo particular resultaron ilesos a pesar de la espectacularidad del incidente.

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 17:15
FOTOS: Medios Itatí.

Un auto despistó y volcó en la localidad correntina de Itatí este viernes en medio de una intensa precipitación que se registraba en toda la provincia. 

El siniestro se produjo sobre la Ruta nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1115, en el tramo comprendido entre el Paraje Scorza Cué y las cercanías del arroyo Iribú Cuá, en un contexto de fuerte lluvia que afectaba la región. Se presume que el vehículo particular salió violentamente de la calzada debido a las malas condiciones de visibilidad y el asfalto mojado.

La guardia de Bomberos Voluntarios de Itatí recibió el llamado de auxilio y movilizó su personal. En el lugar trabajaron coordinadamente con efectivos de la Comisaría Distrito Itatí y la Prefectura Itatí.

Ocupantes sin lesiones de gravedad

A pesar de la espectacularidad del despiste y el vuelco, las autoridades confirmaron que los ocupantes del rodado resultaron ilesos, y no fue necesario realizar traslados a centros de salud. El incidente se saldó únicamente con daños materiales.

Los equipos de emergencia instaron a los conductores a extremar las precauciones al circular por la RN 12, especialmente bajo condiciones climáticas adversas como las registradas esta mañana.

 

*Con información de Itatí Medios

