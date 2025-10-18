Boca busca consolidarse y River salir del mal momento

La continuidad de la décimo tercera fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol contempla tres encuentros durante la jornada sabatina que incluyen las presentaciones de Boca Juniors y River Plate.

Boca recibirá a Belgrano de Córdoba en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A. Será el primer partido del “Xeneize” desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

El encuentro, que está programado para las 18 contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Boca llega golpeado a este encuentro, luego de la muerte de su director técnico Miguel Ángel Russo, quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año. Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo, que convocó al goyano Kevin Zenón para el encuentro.

Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos.

Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de una combinación de resultados.

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano se mantiene expectante y muy cerca de la zona de clasificación a los playoffs, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones de la zona A.

Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos.

River en Córdoba

River, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo ante Talleres de Córdoba. El encuentro está programado para las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pese a estos resultados, River se mantiene en zona de clasificación para los playoffs y marcha tercero en la tabla anual que otorga plazas para la próxima Copa Libertadores de América.

Para presentarse en Córdoba, Gallardo convocó a los correntinos Maximiliano Meza y Maximiliano Salas.

Por su parte, Talleres, dirigido por Carlos Tévez, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan.

Por otra parte, este sábado desde las 15.45 se medirán Independiente Rivadavia frente a Banfield.