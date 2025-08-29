Con el apoyo de cuatro gobernadores, Valdés pidió el voto de todo Corrientes

n Con todos los candidatos, la alianza Vamos Corrientes le bajó el telón a la campaña de cara a las elecciones del domingo. El acto se realizó en el club San Martín, que estuvo desbordado de.

El oficialismo contó además con el apoyo de cuatro gobernadores, que participaron del acto. Además se aprovechó la oportunidad para anunciar el ingreso de Valdés a un nuevo espacio político denominado Provincias Unidas, un ámbito que reúne a varios mandatarios en defensa del federalismo.

Estuvieron en el palco de Vamos Corrietnes los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Nacho Torres (Chubut) y de Carlos Sadir (Jujuy) y del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Valdés dijo: “Estamos conformando una nueva unión con los argentinos y por eso quiero agradecer a los cordobeses en la persona de Schiaretti; quiero agradecer a la vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider; quiero agradecer al gobernador de la provincia de Jujuy, quiero agradecer al gobernador de Chubut, quiero agradecer a la presencia de un gran amigo de la invencible provincia de Santa Fe, gracias, querido amigo Maxi Pullaro, y quiero agradecer a un gobernador que tiene un desafío gigantesco: bienvenido, querido gobernador de Chaco, Leandro Zdero”.

“A partir del domingo tenemos que comenzar a trabajar en otra construcción que son las Provincias Unidas”, lanzó.

Pero lamentó: “Nunca vi una campaña como esta, tan mentirosa. Se quiere poner de nuevo esa moda de la calumnia y de la injuria, y yo no vengo de esa política”.

“Los correntinos estamos construyendo el futuro juntos y este domingo los correntinos nos vamos a poner en marcha en la construcción de en un nuevo proceso democrático”, dijo.

“El eje central es la educación pública, si no lo hacemos es difícil que podamos tener futuro, queremos educación porque queremos la verdadera libertad del alma y en Vamos Corrientes apoyamos la educación pública y gratuita. Los ricos nunca lo necesitaron y por eso tenemos que hacer que los más frágiles reciban educación”, explicó.

“Lo otro que tenemos que trabajar intensamente es para que la salud llegue a todos. En esto, los ricos tampoco nunca tuvieron problemas de acceder”, agregó.

Se refirió además al tercer eje: “Tenemos que tener una política industrial sólida y no sirve solo con ser los primeros en yerba, arroz o ganadería. El gran esfuerzo que tenemos que hacer es industrializar nuestra producción”.

“En este tiempo, creamos parques industriales, puertos y los hicimos con nuestros recursos. La industrialización es la clave”, dijo y agregó: “Tenemos que trabajar con políticas en deporte y en cultura”.

“Con este equipo vamos a trabajar para que a Juan Pablo y a Polich les vaya absolutamente bien y mejor que lo que hicimos nosotros”.

Recordó que “uno de los ejes desde que asumimos era la inclusión, ya que tenemos que aceptarnos como sociedad porque si no hay inclusión, hay exclusión” y, en esa línea, habló de discapacidad. “Tenemos que apoyarlos, no podemos dejar solas a esas familias”, dijo.

"Queridas provincias argentinas unidas, tenemos que empezar a trabajar para escribir una nueva historia y vamos a seguir trabajando para ser nuevamente una patria grande".

Lamentó que “el Norte sigue postergado y por eso tenemos que juntarnos con el centro (argentino), que tiene más posibilidades, y con el sur, que tiene la riqueza; la riqueza no se produce en la Capital Federal, así que vamos, Provincias Unidas. Vamos Corrientes, a construir juntos: el 31 de agosto, Juan Pablo Valdés gobernador y Claudio Polich intendente”.

Por su parte, Juan Pablo Valdés, dijo: “Juntos, vamos a escribir el futuro de Corrientes bajo los valores que hemos forjado en este tiempo y este 31 les pido un último esfuerzo, les pido que salgamos a hablar con la gente y decirles que hay que ir votar. Este domingo, hay que ir a elegir la provincia que queremos. Tenemos que ir a elegir una provincia que tiene futuro, desarrollo y sueños todavía por hacer".