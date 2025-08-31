Vamos Corrientes: confirman la visita de los gobernadores de Mendoza y Chaco

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, se mostró "feliz" con el desarrollo de la jornada electoral y aseguró que la alianza Vamos Corrientes consiguió un "triunfo". El funcionario informó que están procesando el 10% de los votos y que los resultados preliminares se darán a conocer a las 21.30.

"La verdad que nosotros con mucha alegría estamos ansiosos de poder anunciar los números, pero queremos respetar los tiempos para que haya un anuncio oficial", expresó Vignolo. No obstante, ratificó que el rendimiento electoral de la alianza ha sido “muy importante”.

El panorama político y la visita de gobernadores

Vignolo estimó que la segunda fuerza más votada será la del kirchnerismo, con Martín Ascúa a la cabeza. "Cada cual ocupa el lugar que la gente le da, nosotros somos respetuosos de lo que la gente vota", sostuvo.

El ministro también confirmó que los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Chaco, Leandro Zdero, se encuentran en Corrientes, acompañando a la alianza. Además, se espera la visita de otros mandatarios del frente "Provincias Unidas".

El funcionario instó a la ciudadanía a tener paciencia y esperar los datos oficiales. “Lo que esperamos, queremos los resultados oficiales, tengamos paciencia, no nos apuremos”, afirmó. Finalmente, aseguró que en “una hora, una hora y cuarto” estarán anunciando los resultados para “tranquilidad de todo el mundo”.