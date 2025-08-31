Elecciones: Emilio Nicolás se perfila como el nuevo intendente de Ituzaingó

En Ituzaingó, la jornada electoral de este domingo mostró una fuerte participación ciudadana, con más del 70% de un padrón de 21.000 electores habilitados. Según los primeros resultados de boca de urna, Emilio Nicolás, candidato de la alianza Vamos Corrientes, se habría impuesto con un margen contundente, posicionándose como el próximo intendente de la ciudad.

El dirigente, acompañado en la fórmula por Luisa Ojeda como viceintendenta, recibió un claro respaldo a su proyecto político. De confirmarse los resultados, asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre.

El propio Nicolás celebró el triunfo de manera anticipada a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud hacia los vecinos de Ituzaingó por el acompañamiento en las urnas.

Sin embargo, aún resta la publicación de los resultados oficiales, que se esperan pasadas las 21 horas. Además, falta definir cómo quedará la distribución de bancas en el Concejo Deliberante, lo que marcará la conformación del nuevo cuerpo legislativo municipal.