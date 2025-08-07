Corrientes: ya se inscribieron cuatro alianzas para las elecciones nacionales de octubre

Ya se inscribieron cuatro alianzas en Corrientes para las elecciones nacionales del 26 de octubre en las que se elegirán tres diputados nacionales. La Secretaría Electoral del Juzgado Federal n1 de Corrientes informó que prorrogaron la presentación hasta este viernes a las 9, para evitar inconvenientes en la carga de los requisitos que se realizan de manera online.

El cierre de las alianza confirmó que se acentúan las diferencias entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, ya que no hubo acuerdo electoral (como sí sucedió en Chaco con el radical Zdero). Además la diputada nacional Sofia Brambilla votó a favor de los proyectos que promovió la oposición cuando antes había votado en contra, por ejemplo, del proyecto de ley de financiamiento educativo.

El gobierno provincial competirá con su propia lista de candidatos a diputados nacionales con la alianza ya conocida como "Vamos Corrientes" y el gobierno nacional hará lo propio con su nave insignia de La Libertad Avanza (LLA).

El exgobernador Ricardo Colombi también llevará candidatos propios, pero la alianza ECO cambia de nombre a "Corrientes nos Une" .

Los peronistas y sus partidos afines competirán bajo la denominación de Fuerza Patria.

No se debe olvidar que esta noche, todas las provincias del país deben cerrar alianzas en un mismos sistema informático habilitado por la Cámara Nacional Electoral, la cantidad de distritos podría hacer colapsar el sistema como ha ocurrido en años anteriores. Por eso, el Juzgado Federal previó una prórroga hasta este viernes a las 9 para evitar inconvenientes.