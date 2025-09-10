Corrientes: la FEC se suma al reclamo de Valdés por el estado de las rutas nacionales

La Federación Económica de Corrientes (FEC) anunció que apoya el reclamo del gobernador Gustavo Valdés al Gobierno Nacional sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia y el puente internacional de Paso de los Libres.

A través de sus redes sociales, la FEC dice que este tema es “una lucha que venimos sosteniendo desde hace años”.

Cabe recordar que tras los resultados de las elecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei reaccionó con reuniones y cambios en su gabinete. Desde la gobernación de Corrientes, Gustavo Valdés dijo que "no sé si vamos a negociar. Yo no he tenido ni un solo llamado del Gobierno nacional".

Además, el mandatario señaló que "Corrientes tiene demandas concretas que requieren atención, como obras de infraestructura y apoyo a políticas productivas regionales”, en una entrevista con radio Continental.

Como ejemplo de los reclamos, mencionó el pedido para poder ingresar con recursos de los correntinos al acceso del puente internacional de Paso de los Libres, que conecta con Brasil. "Habíamos pedido autorización para ingresar al puente de Paso de los Libres con plata de los correntinos, para poder mejorar toda la infraestructura de ingreso a la República Argentina, incluso lo íbamos a hacer con recursos propios de los correntino y no tuvimos una respuesta positiva", lamentó Valdés.

En su comunicado la FEC ratificó que “contar con una infraestructura vial segura y eficiente es clave para la producción, la competitividad y el desarrollo de nuestras Pymes”.