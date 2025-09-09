Valdés: “La relación con Nación no es la ideal, no recibí ningún llamado del gobierno"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó este martes su preocupación y reclamó la falta de diálogo con el Gobierno nacional ante las necesidades de los correntinos y políticas públicas relacionadas al mercado regional.

Aseguró no haber recibido ningún llamado oficial para entablar negociaciones e hizo hincipié en la necesidad de la presencia de un Ministro del Interior que articule la relación con los mandatarios provinciales.

En este sentido, expresó "No sé si vamos a negociar. Yo no he tenido ni un solo llamado del Gobierno nacional", dijo a radio Continental.

Además, agregó que el vínculo que la Nación tiene con las provincias no es la ideal. "Hoy nisiquiera existe un ministro del Interior con rango para dialogar con los gobernadores", agregó.

Asimismo, señaló que "Corrientes tiene demandas concretas que requieren atención, como obras de infraestructura y apoyo a políticas productivos regionales. Queremos un diálogo sincero porque nosotros tenemos que representar a toda una provincia que tiene industria , producción, necesidades de rutas y caminos".

Como ejemplo, mencionó el pedido para poder ingresar con recursos de los correntinos al acceso del puente internacional de Paso de los Libres, que conecta con Brasil. "Por ejemplo, nosotros habíamos pedido autorización para ingresar al puente de Paso de los Libres con plata de los correntinos, para poder mejorar toda la infraestructura de ingreso a la República Argentina, incluso lo íbamos a hacer con recursos propios de los correntino y no tuvimos una respuesta positiva", lamentó.

Reuniones entre gobernadores

En otra parte del discurso, Valdés anticipó que varios gobernadores provinciales están organizando para este viernes en Río Cuarto de Córdoba nuevas instancias de trabajo conjunto para profundizar sus planteos ante la Nación. “Vamos a tener un par de reuniones donde vamos a trabajar más en profundidad lo que necesitamos como provincias para mejorar la situación”, adelantó.

También subrayó la importancia de que los representantes legislativos respondan a los intereses locales. “Corrientes debe poner sus propios diputados. No pueden venir desde Buenos Aires a votar en nombre de la provincia”, sostuvo.

Críticas al enfoque político

El mandatario provincial también se refirió al contexto nacional y al rol del Ejecutivo en la escena política. Afirmó que el Pacto de Mayo fue “unilateral” y que no representó una instancia real de discusión entre Nación y provincias. “Fue solo una foto”, opinó.

Además, cuestionó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, al considerar que generó malestar en distintos sectores sociales. “Los ciudadanos están mirando mucho el escenario nacional, y además, están más ajustados para llegar a fin de mes y eso repercutió en las urnas de Buenos Aires”, indicó.

Valdés insistió en que el Gobierno nacional debe ampliar su mirada más allá de la política económica. “Tiene que comenzar a dialogar con los gobernadores y mirar más los aspectos políicos”, concluyó.