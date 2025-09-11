Gustavo Valdés: "Es positivo que haya un Ministro del Interior, pero falta el diálogo"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó este miércoles su satisfacción por la designación de un nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, pero destacó la importancia de un diálogo efectivo y acciones concretas. “No es que buscamos un título, sino que procuramos en realidad un diálogo”, manifestó Valdés.

Valdés alertó sobre la falta de comunicación con el Gobierno nacional: “Hoy estábamos realmente huérfanos. Si no tenemos con quién articular o con quién hablar, es muy difícil gobernar”, dijo en una entrevista con Cadena 3.

El mandatario correntino subrayó que es fundamental establecer un marco de colaboración para mejorar la situación económica y productiva de su provincia.

Sobre la infraestructura, Valdés planteó que Corrientes necesita atención urgente: “Mantenimiento necesitamos un montón. No estamos pidiendo recursos, sino autorizaciones”.

Además, hizo referencia a proyectos que, a pesar de contar con promesas del Gobierno nacional, permanecen estancados o avanzan a un ritmo lento.

En relación a las próximas elecciones nacionales, Valdés advirtió que es necesario evitar “una trampa electoral” y demandó una articulación real. “Lo que nosotros necesitamos es poder articular en serio”, afirmó. "Escenarios en los que los gobernadores no son escuchados representan desafíos para la gobernabilidad", añadió.

Valdés también se refirió a las prioridades de Corrientes, como la necesidad de mejorar sectores clave como el forestal y yerbatero, y remarcó que la política debe enfocarse en el crecimiento y desarrollo. “Las provincias siempre aportamos y trabajamos”, aseguró.

Finalmente, el gobernador se mostró dispuesto a insistir en el diálogo con el Gobierno a pesar de los desafíos y dificultades. “Las provincias no somos las enemigas de la Nación”, concluyó Valdés.

Cadena 3