Negaron la libertad condicional a un exCoronel condenado por la Masacre de Margarita Belén

El juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Fabián Gustavo Cardozo, denegó en una resolución de este 9 de septiembre, la solicitud de libertad condicional del ex Coronel Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol , quien se encuentra cumpliendo una condena a prisión perpetua por homicidios calificados y desapariciones forzadas de detenidos políticos en la Masacre de Margarita Belén .

La resolución tomo en cuenta centralmente la entrevista que realizara el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara de Casación Penal de donde surge que Carnero Sabol no se considera responsable de los hechos reprochados , refiere no haber sido correctamente condenado , además no objetiva una actitud critica con respecto a su accionar , relacionándolo al contexto histórico y social que imperaba calificándolo como una guerra y si bien verbaliza una actitud empática con los familiares de las victimas , no tiene resonancia en lo afectivo y carece de apego discursivo ,

En el fallo, el juez Cardozo expresó: “Que para inferir un pronóstico a favor de su inserción anticipada al medio libre en el que interactuará con las víctimas y con el resto de la sociedad, en el caso de Carnero Sabol , debido a las afirmaciones realizadas , no se da , destacándose que no objetivo una actitud critica respecto a los hechos por los que fue declarado jurídicamente responsable y no observo en contrapartida una postura de empatia para con las mismas ..”

Y más adelante agrega: “Que de la trascripción de las declaraciones de las víctimas, surge la idea de que su acceso al medio libre les genera animadversión porque lo vivencian como una injusticia en el marco del inicio tardío del proceso de reparación en el que se hallan y en el caso de las personas desaparecidas, la sensación con la que conviven es de la impunidad debido a la falta de cierre de la situación ..”

Finalmente, Cardozo estimó conveniente el inicio de un tratamiento dirigido al abordaje de Carnero Sabol, en el marco de su historia vital, de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado para fortalecer su proceso de reinserción social.



Dictamen de la fiscalía

La Fiscalía Federal de Resistencia, con las firmas de los auxiliares fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, había dictaminado en contra de la libertad condicional de Carnero Sabol .

En esa línea, manifestaron que, de acuerdo a los informes realizados, Carnero Sabol “claramente” no asume ninguna responsabilidad acerca de los hechos y de la gravedad de los delitos perpetrados y de la sanción impuesta , asimismo, demuestra una incapacidad absoluta para respetar y comprender la ley y que no existe ninguna rehabilitación tangible.

Por otro lado, agregaron que Carnero Sabol podría aportar a los familiares la información de qué se hizo con los cuerpos de los desaparecidos de la Masacre de Margarita Belén y evitar que continúen sufriendo con un duelo que no pueden cerrar.

Mas adelante el dictamen fiscal complemento: “De las propias palabras del condenado Carnero Sabol , surge que no existe siquiera algún indicio de una progresividad positiva, de una rehabilitación y de alguna capacidad de respetar y comprender la ley, así como también de comprender la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, todo ello nos permite concluir que no está apto para adecuada reinserción social”.

Por último, consideraron que, si “realmente” se realiza una lectura crítica y cabal, se evidencia que Carnero Sabol no reúne los requisitos necesarios para acceder a la libertad condicional.