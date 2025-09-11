Valdés entregó viviendas en San Cosme y habilitó 13 km de ripio de la Ruta N° 1

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó un acto en el barrio Matadero de San Cosme para inaugurar 20 viviendas del programa Oñondivé.

Durante su visita, también habilitó 13 kilómetros de ripio sobre la Ruta Provincial N°1 y anunció la construcción de 30 unidades habitacionales más para la localidad, que serán de demanda libre.

El mandatario destacó que el programa Oñondivé tiene como objetivo ofrecer soluciones habitacionales con una visión integral, que incluye el trabajo conjunto con los municipios y los beneficiarios. “Las obras trascienden”, expresó Valdés, y valoró el trabajo de la intendencia local por haber ejecutado 10 viviendas en menos de tres meses.

Conectividad para el desarrollo productivo y turístico

La habilitación de los 13 kilómetros de ripio sobre la RP N°1 es una obra clave para la conectividad de la zona, ya que une a San Cosme con Paso de la Patria. La inversión de más de 150 millones de pesos fue financiada por el Fondo de Desarrollo Rural (FDR).

Valdés enfatizó la importancia de esta infraestructura para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo turístico y productivo. “Lo que estamos haciendo es tratar de darles accesibilidad, porque esta infraestructura permite una mejor circulación”, sostuvo el gobernador, y añadió que la zona es "muy importante para el desarrollo turístico" por su potencial pesquero.

Inversión para más soluciones habitacionales

El interventor del Invico, Lizardo González, destacó el trabajo coordinado con la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social para concretar estas viviendas. Además, la intendenta de San Cosme, Guadalupe Barrios, expresó su orgullo por las inauguraciones, y afirmó que “cuando hay decisión política y trabajo en conjunto las obras no se detienen, se multiplican”.

Con el anuncio de la construcción de 30 nuevas viviendas, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en el acceso a la vivienda digna para los correntinos, aun sin el apoyo del Gobierno nacional en este tipo de obras.