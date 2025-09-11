INTA Corrientes busca traer un microscopio Leica: últimos días para votar

El INTA Corrientes participa de un concurso fotográfico nacional organizado por Bio Optic, representante en Argentina de la prestigiosa marca de microscopía Leica. El primer premio es un microscopio estereoscópico, una herramienta de enorme valor para fortalecer el trabajo de diagnóstico y sanidad vegetal en la Experimental. El plazo de votación es hasta el viernes que viene.

La institución concursó con la foto Nº 09, titulada “Micovolcán” (nombre técnico: Himenio de basidiomiceto), capturada con una lupa Leica EZ4D. La imagen muestra en detalle la parte inferior de un hongo de sombrero, revelando los pliegues donde se producen las esporas, equivalentes a las semillas de este tipo de organismos.

“Es un equipo con aumentos espléndidos, que hoy no tenemos en Corrientes. Lo usamos solo para capturar la imagen, pero sería de enorme utilidad en el laboratorio”, destacó la ingeniera agrónoma e investigadora del INTA, doctora en Recursos Naturales a ellitoral.com.ar.

El concurso se define por la foto que reciba más “me gusta” en la plataforma digital y quedan las últimas horas para sumar votos.

El voto es abierto y puede hacerse en línea. Desde el INTA Corrientes señalaron: “Necesitamos toda la ayuda posible para darle difusión. Ayudanos a que este microscopio llegue a Corrientes”.