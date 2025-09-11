¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Masacre de Margarita Belén Gustavo Valdés
RESULTADO DE INVESTIGACION

Recuperan una motocicleta sustraída frente a una oficina municipal

Un hombre de 50 años quedó implicado en el delito ocurrido por avenida La Paz.
 

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 20:14

La Policía recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada frente al edificio de Acor de la Municipalidad de Corrientes, ubicado en avenida La Paz. La denuncia fue radicada por una mujer ante la Comisaría Séptima Urbana.
Gracias a las tareas investigativas realizadas en conjunto con personal de la Comisaría Séptima, Destacamento San Marcos y el Sistema Integral de Seguridad 911, con el valioso aporte de imágenes de cámaras de seguridad se logró recuperar el rodado. Se trata de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz Tuning de 110cc.


La Policía procedió al secuestro del vehículo en la vía pública y realizó las actas correspondientes. Además, en consecuencia un hombre de 50 años fue aprehendido en relación con el caso y quedó a disposición de la Fiscalía en turno, quien impartió directivas respecto al caso.

