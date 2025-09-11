Recuperan una motocicleta sustraída frente a una oficina municipal

La Policía recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada frente al edificio de Acor de la Municipalidad de Corrientes, ubicado en avenida La Paz. La denuncia fue radicada por una mujer ante la Comisaría Séptima Urbana.

Gracias a las tareas investigativas realizadas en conjunto con personal de la Comisaría Séptima, Destacamento San Marcos y el Sistema Integral de Seguridad 911, con el valioso aporte de imágenes de cámaras de seguridad se logró recuperar el rodado. Se trata de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz Tuning de 110cc.

La Policía procedió al secuestro del vehículo en la vía pública y realizó las actas correspondientes. Además, en consecuencia un hombre de 50 años fue aprehendido en relación con el caso y quedó a disposición de la Fiscalía en turno, quien impartió directivas respecto al caso.