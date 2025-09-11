Lo hallaron culpable del abuso sexual a una joven de 13 años en una parada de colectivos

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, en consonancia con el pedido de la Fiscalía halló penalmente responsable al imputado por el ataque sexual a una joven de 13 años en una parada de colectivos en esa ciudad, ocurrido hace dos años.

En los alegatos, la Fiscalía a cargo de Daniela Di Tomaso solicitó que se declare culpable de abusar sexualmente de la menor, confirmó a este medio el periodista local Ignacio Villanueva.

En tanto que la defensa del imputado, Gustavo Lezcano, intentó introducir una teoría del caso que buscó quitarle responsabilidad penal por una “supuesta incapacidad mental”, la cual se descartó categóricamente por las pruebas producidas.

La representante del Ministerio Público aseguró que “el acusado tuvo capacidad para comprender la criminalidad del acto y sus consecuencias”, y describió a la conducta del atacante como “como un león que se abalanzó sobre su presa”, por la condición de indefensión en la que se encontraba la menor de edad.

El Tribunal de Juicio Unipersonal, constituido por el doctor Marcelo Fleitas, determinó en horas del mediodía la responsabilidad penal del imputado, acusado del delito "abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización", cuya víctima fuera una menor de edad -13 años- que esperaba un colectivo para ir a la escuela.

En la anterior audiencia del miércoles, en la sala de debate, se produjeron los alegatos de partes. La primera en hacerlo fue la Fiscal Di Tomaso, quien se valió de varios elementos para probar la responsabilidad penal del imputado, indicó el portal Confirmado.com.

Dijo que la victima "contó en Cámara Gessel con total fluidez y claridad, cómo su primer experiencia de tomar un colectivo sola para ir al cole, se convirtió en una pesadilla que recordará para siempre”.

En ese sentido puso de relieve la declaración de la Lic. Vilma Acevedo del Poder Judicial, que en el debate "descartó cualquier indicador de fantasía o fabulación y recalca la coherencia en el relato de la menor de edad, reafirmando así la veracidad de su testimonio".

Sumó las declaraciones de testigos que pasaron justo por el lugar, logrando que el agresor sexual no persista con el ataque y encontraron a la adolescente en un estado de shock.

Para afianzar esto, la Fiscal, tuvo en cuenta el testimonio de la funcionaria policial, que tomó la denuncia quien describió como se encontraba la víctima. "Estaba desbordada, nerviosa, llorando, con la ropa rota y lastimada. Nos relató que fue revisada por el médico de policía, lo que se corrobora con el Informe Médico Legal de la víctima que constató hematoma en los párpados y en la zona del pómulo derecho, contusión en la zona del cuello, traumatismo nasal leve y dolor en el abdomen. Estas lesiones son directamente compatibles con el forcejeo y los golpes que describió la joven y observaron los testigos”.

El hecho ocurrió a las 14 horas del 30 de noviembre del 2023, cuando la joven esperaba el colectivo en la parada ubicada en calle Colón S/N -en la esquina de La Forrajeria El Gauchito.

En esas circunstancias, al estar sola, Lezcano haciendo uso de una relación de poder y fuerza física, la sorprendió por atrás y forcejeó con la menor.

