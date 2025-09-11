Atenas será el primer rival de los equipos correntinos en la Liga 25/26

La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 tiene calendario confirmado para el inicio y los equipos correntinos tendrán como rival a Atenas de Córdoba.

El primero en salir a escena será Regatas que el jueves 25 recibirá al equipo cordobés, mientras que el sábado 27 será el turno de San Martín. Los dos partidos se disputarán en el Fortín Rojinegro donde el Fantasma haría las veces de local hasta que se reconstruya su estadio (no hay información oficial desde la entidad el parque Mitre).

El encuentro inaugural de la temporada será protagonizado por el actual campeón, Boca Juniors, y Racing de Chivilcoy, recién ascendido de la Liga Argentina el jueves 24 en La Bombonerita.

Luego de los partidos frente a Atenas, los equipos correntinos saldrán al ruta para afrontar siete partidos: 3 Regatas y 4 San Martín.

El Fantasma visitará a La Unión (domingo 28), Obras Basket (jueves 2 de octubre) y Peñarol de Mar del Plata (sábado 4).

Mientras que el Rojinegro encarará una gira para enfrentar a Boca Juniors (miércoles 1 de octubre), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (viernes 3), San Lorenzo (domingo 12) y Ferro Carril Oeste (martes 14).

En el regreso a la capital correntina, el rival de turno será Unión de Santa Fe. San Lorenzo lo recibirá el domingo 19 y Regatas lo hará el martes 21.

El Fantasma luego viajará a Asunción para disputar el Grupo D de la Liga Sudamericana.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció la programación de los encuentros de la Fase Regular solamente hasta el 31 de octubre.

Forma de juego

El salto inicial de la temporada será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción.

La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.

Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo.

Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.