Gustavo Valdés y un fuerte mensaje al Gobierno: "Tenemos que construir una Argentina diferente"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó este martes un contundente llamado al Gobierno nacional, exigiendo mayor federalismo y participación de las provincias en las decisiones que definen el rumbo del país. Fue durante un acto de campaña del bloque Provincias Unidas en Chubut, donde compartió escenario con sus pares del centro y sur.

"Tenemos que construir una Argentina diferente y eso es con el voto de una elección, porque tenemos que mandar nosotros, las provincias argentinas, diputados a Buenos Aires para discutir nuestros intereses", manifestó Valdés ante los presentes.

El nuevo espacio de centro federal, que busca visibilidad en las próximas elecciones legislativas, está integrado por los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Vidal (Santa Cruz).

"Las provincias somos ninguneadas"

El mandatario correntino, que lleva ocho años al frente de la provincia, hizo hincapié en la necesidad de que la dirigencia del interior se levante. Valdés destacó la ubicación estratégica de Corrientes y su historia de lucha, pero criticó el trato que reciben las provincias en la Capital:

"Permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas en Buenos Aires y eso tiene que terminar. En un caso porque somos provincias chicas, en otro caso porque somos provincias pobres, pero permanentemente somos ninguneadas. Eso duele", sentenció.

Valdés destacó el trabajo conjunto de los gobernadores del Norte Grande, quienes elaboraron un plan de infraestructura de $20.000 a $30.000 millones de dólares a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que el Gobierno Nacional "no lo hace porque no lo quiere".

Prioridades claras: educación, salud y equilibrio Fiscal

El gobernador enumeró las definiciones esenciales que unen a este bloque:

Educación y Salud Pública: "No hay posibilidades de una Argentina viable sin educación pública y gratuita. Y no estamos dispuestos a ver morir en la puerta de un hospital a un ser humano porque no tenga una obra social", afirmó. Equilibrio Fiscal y Producción: Si bien Corrientes sostiene el equilibrio fiscal hace ocho años, Valdés insistió en que la solución real es la producción y el trabajo. "Si nosotros no tenemos un gobierno que piense en esa producción, en ese desarrollo, es un gobierno que está a la deriva", alertó.

El acto sirvió como un llamado a la acción para que el interior del país repiense su voto y envíe representantes que no respondan a los intereses de "la casta enquistada" en el Gobierno nacional, sino a las necesidades de Corrientes y las demás jurisdicciones.