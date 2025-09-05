Vamos Corrientes revirtió el resultado del escrutinio provisorio y retuvo la intendencia de Sauce

Vamos Corrientes logró retener la intendencia de Sauce y Carlos Raúl Romano fue reelecto tras el escrutinio definitivo. El oficialismo se impuso por 14 votos a María Griselda Zajur, candidata de Construyendo Futuro, que tenía al peronismo como principal aliado.

En los resultados provisorios Construyendo Futuro había obtenido un voto más que Vamos Corrientes, resultado que fue revertido este viernes.

OTROS RESULTADOS

El apoderado de la alianza oficialista Vamos Corrientes, Jaime Francisco, expresó que el recuento final les da una ligera ventaja a la alianza oficialista, pero destacó que prefieren ser cautelosos hasta contar con los resultados definitivos de la Junta Electoral. Aunque los resultados en las categorías de Diputados y Senadores estarían bastante definidos.

En cuanto a los resultados en Sauce, señaló que “la expectativa es de 2 votos para Vamos Corrientes y 1 por el peronismo ‘Construyendo Futuro’”.

Francisco también mencionó que aún falta el escrutinio en localidades como Capital y Riachuelo, y agregó que, en las categorías de Diputados y Senadores, “no habría grandes diferencias. Estaría bastante definido”.

Además, destacó que es posible que el escrutinio se extienda hasta el sábado por la mañana para finalizar el conteo, lo que podría modificar algunos de los resultados provisionales.

En cuanto a la situación de Parada Pucheta, los primeros resultados mostraron una victoria por solo 10 votos para la alianza Unidos por Pucheta. Sin embargo, tras el recuento, los resultados han generado un empate técnico, lo que podría llevar a la convocatoria a una nueva elección, similar a lo sucedido en 2021 en la localidad de Mariano I. Loza.

El proceso, que comenzó el martes bajo la supervisión de veedores de todos los partidos políticos, busca validar los resultados provisorios y resolver las diferencias en los municipios con finales más ajustados.

El escrutinio definitivo podría extenderse hasta el sábado por la mañana, cuando se prevé la finalización de los cómputos en la Capital y localidades cercanas como Riachuelo. ados.

Este proceso es crucial no solo para validar los resultados provisorios, sino también para asegurar la transparencia del sistema electoral en Corrientes, mientras las autoridades esperan resolver las posibles discrepancias y dar una respuesta definitiva a los votantes de cada una de las localidades involucradas.