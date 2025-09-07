Corrientes: Valdés sumó otro intendente por apenas tres votos

Finalmente, se definió anoche a las 23.30 los resultados de la localidad de Parada Pucheta que se encaminaba a un empate. Se escrutaron las tres mesas y la candidata de Vamos Corrientes, Soledad Osuna, se impuso por apenas tres votos a Unidos por Parada Pucheta, del candidato José Pérez.

El recuento provisorio había arrojado 10 votos de diferencia en favor del candidato Juan Pérez del Frente Unidos por Pucheta, por sobre Vamos Corrientes, que lleva como candidata a la actual intendenta, Soledad Osuna (246 a 236).

Sin embargo, en la carga del sistema, la lista de Osuna se habría impuesto por un voto sobre Pérez.

Sorpresa en Unidos por Pucheta

La noticia tomó por sorpresa a los dirigentes de Unidos por Pucheta, que reclamaron la apertura de las urnas, que se realizó el sábado en horas de la noche. No sé descartaba un escenario de una elección empatada.

Sin embargo, por apenas tres votos Osuna se impuso a Pérez, informaron a El Litoral fuentes oficiales.

Soledad Osuna es hija de la histórica dirigente y exintendente, Marisa Brambilla, (ya desaparecida físicamente). Brambilla, gobernó la comuna desde 1989, pasando por diversas fuerzas políticas durante el tiempo transcurrido, (PA, PANU, PJ) y ahora con la continuidad de su hija (Vamos Corrientes).



En tanto, Unidos por Parada Pucheta, el frente perdedor, lo integran el Panu, el autonomismo, CIco y Forja.