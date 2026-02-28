La UCR mostró su fuerza y hubo críticas a Milei

n El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, reunió ayer a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe para mostrar territorialidad y bajar el tono a las internas que bloquean la construcción de una identidad radical monolítica. En el Congreso, el partido continúa dividido y no logra votar en tándem, a la vez que sus dirigentes provinciales siguen pujando por imponer rumbos antagónicos para la estructura nacional.

La intención de congelar la disputa en torno a cómo posicionarse frente a Javier Milei encontró un freno pasado el mediodía, cuando comenzaron las alocuciones de los gobernadores. De los cinco mandatarios de la UCR, solo dos se presentaron al evento: el santafesino Maximiliano Pullaro, que ofició de anfitrión junto a Chiarella, y el correntino Juan Pablo Valdés, a quien acompañó su hermano y antecesor Gustavo Valdés. Su aliado de Provincias Unidas Carlos Sadir (Jujuy) estuvo ausente.

Ulpiano Suárez, jefe comunal de la ciudad de Mendoza y presidente del Foro de Intendentes Radicales que convocó a la cumbre junto a Comité Nacional, había intentado relativizar el alineamiento con Milei. “La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir una alternativa”, sostuvo.

Con ese mismo tono crítico se expresó Gustavo Valdés, que apuntó contra los recortes del gobierno nacional. “Vemos cómo se nos están acogotando las coparticipaciones, cómo los intendentes abusan del ingenio para poder salir antes porque cada día tenemos que brindar mejores y más servicios”, afirmó. Aunque, reivindicó una vocación frentista, sus críticas a la baja inversión en infraestructura y educación pública lo alejan del proyecto de Cornejo.

Ante la dificultad para acercar posiciones -y como contracara de un fuerte retroceso parlamentario- la conducción nacional del partido prioriza el despliegue territorial en municipios del Interior y evita inclinar la balanza a favor de alguna de las dos facciones que, aunque mantienen una frágil tregua, no terminan de reconciliarse.