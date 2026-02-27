Murió una segunda víctima de un fatal choque con turistas correntinas en Brasil

El choque registrado el sábado 14 de febrero en una ruta de Brasil, donde murió una mujer oriunda de Paso de la Patria, Corrientes, trajo este viernes otra secuela trágica al conocerse el deceso de Martina (15 años), la menor de sus hijas que también viajaba en el mismo auto.

El hecho había sucedido sobre la ruta BR-282, a la altura del trébol Varginha, en jurisdicción de Santo Amaro da Imperatriz, en el estado de Santa Catarina, según detallaron las fuentes oficiales.

En aquella jornada Mayra Cardozo (42) falleció en el acto y sus dos hijas (Valentina de 17 y Martina de 15), que viajaban en el asiento trasero, sufrieron graves traumatismos.

La menor de ellas falleció alrededor de las 14 de este viernes, según confirmaron los propios familiares desde la Villa Turística.

El día del choque, Pedro Sebastián Fader, quien era la actual pareja de Cardozo -aunque no era el padre biológico de las jóvenes-, quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser liberado por dotaciones del Cuerpo de Bomberos Militares mediante herramientas hidráulicas.

Iba al mando del volante de un Toyota Corolla que chocó contra otro automóvil que venía en sentido contrario y luego salió despedido hacia un murallón.El tío de las menores,El accidente ocurrió, según datos de la Policía Rodoviária Federal, en el trébol Varginha, cerca de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis.En otro orden de cosas, días posteriores al luctuoso siniestro vial se había formado una colecta solidaria para recolectar fondos para ayudar a las chicas lesionadas, una de las cuales falleció en las últimas horas.En base a los acontecimientos, la primera tragedia había movilizado al Consulado argentino en Brasil y al Gobierno de Corrientes para coordinar acciones para el traslado del cuerpo, lo cual podría volver a reeditarse.