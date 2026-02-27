Corrientes se consolidó entre los 10 destinos más visitados del país durante el verano

La temporada estival 2026 cerró con cifras récord para el sector turístico local. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Corrientes logró posicionarse en el puesto 7° de las provincias más elegidas por los argentinos.

La combinación de atractivos naturales, playas fluviales y la potencia de los eventos masivos permitieron que la provincia superara el flujo de visitantes registrado el año anterior.

El informe nacional detalla que el verano tuvo una dinámica de menor a mayor en todo el territorio, alcanzando un total de 30,7 millones de turistas y un impacto económico de casi 11 billones de pesos. En este contexto, Corrientes capturó una porción significativa del mercado regional y nacional, apoyada en una agenda que integró exitosamente la recreación costera con el turismo sustentable.

Ríos y naturaleza: los ejes de la convocatoria

El movimiento turístico fue constante durante enero y febrero, con una marcada afluencia de visitantes provenientes del Nordeste (NEA) y provincias limítrofes. Las playas sobre el río Paraná y el río Uruguay fueron los principales centros recreativos.

En la capital provincial, los balnearios públicos y la costanera funcionaron como el epicentro de la actividad, tendencia que se replicó en destinos consolidados como Paso de la Patria, Ituzaingó y Goya.

Por otro lado, el producto Iberá reafirmó su estatus como imán para el turismo internacional y de nicho. El avistaje de fauna y las experiencias en lodges rurales atrajeron a viajeros interesados en la biodiversidad y el ecoturismo, consolidando a los Esteros como uno de los destinos de naturaleza más estables del país.

"Capital Nacional del Carnaval"

El factor determinante para el salto en el ranking fue, sin duda, el Carnaval. Los desfiles en el Corsódromo Nolo Alías recuperaron su máximo esplendor, agotando plazas hoteleras y dinamizando el sector gastronómico.

El despliegue de las comparsas no solo atrajo público a la capital, sino que los carnavales del interior distribuyeron el flujo turístico hacia diversas localidades, federalizando el ingreso de divisas.

De acuerdo con la Came, la temporada 2026 logró un balance superior a la de 2025 gracias a esta "agenda de eventos", que funcionó como el gran motor de convocatoria. Corrientes, con su oferta equilibrada entre el descanso en playas y el espectáculo masivo, logró transformarse en una de las protagonistas indiscutidas del verano argentino.