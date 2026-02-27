Monzón cerró su gira por Estados Unidos y regresa a la Argentina

El paso de Ignacio Monzón (28 años) por los Estados Unidos llegó a su final. En el país norteamericano disputó 5 torneos de categoría Future con una semifinal en individuales y un título de dobles.

Ahora, el correntino regresará al país y recién volverá a competir desde el 9 de marzo en un M15 de La Plata dado que se bajó del M25 de Yerba Buena, Tucumán.

Después de disputar la clasificación al Challenger de Buenos Aires, un torneo de categoría 50, Monzón (729º en el ránking de la ATP) se trasladó hasta los Estados Unidos donde disputó cinco torneos M15 sobre polvo de ladrillo.

La mejor actuación individual la consiguió en Sunrise donde llegó hasta las semifinales cuando perdió contra el rumano Dragos Cazacu.

También alcanzó un cuarto de final en Palm Coast, ademas de una primera ronda y dos segundas en Naples.

En la presente semana, en Naples, Monzón le ganó a su compatriota Balthazar Orsanic por 6-2 y 6-1, mientras que perdió en la segunda presentación contra el local Evan Bynoe 3-6, 7-5 y 6-7 (7).

En dobles, Monzón logró el título en Palm Coast, Florida. Junto al también argentino Fermín Tenti superaron en la final al italiano Tommaso Compagnucci y al argentino Manuel Salvo.

Para Monzón fue su 14º título en el ITF World Tennis Tour, mientras que para Tenti fue su 12º.

En Naples, durante esta semana, los argentinos cayeron por los cuartos de final contra los británicos Adam Jones y Toby Martín.

Ahora, la agenda competitiva de Monzón indica que será parte del M15 en La Plata, un torneo en suelo bonaerense que se juega sobre polvo de ladrillo. Estaba inscripto para el M25 de Yerba Buena, Tucumán, pero se bajó del certamen.

Zárate en Tucumán

El ascendente tenista correntino, Carlos María Zárate (20 años) jugará la próxima semana en el M25 de Yerba Buena, Tucumán. El certamen se desarrollará del 2 al 8 de marzo en las canchas de polvo de ladrillo del Club Social Las Lomitas.

Zárate (578º) viene de disputar los cuadro principales, por invitación, de los challengers de Tigre, Buenos Aires.

En el primer certamen le ganó al español Miguel Damas y perdió en segunda ronda contra su comprovinciano Lautaro Midón. En el segundo torneo bonaerense cayó en primer ronda.

Descanso y preparación

Luego de su participación en los challengers de Tigre 1 y Tigre 2, Lautaro Midón (216º) decidió bajarse de un par de torneos, disfruta de unos días de descanso en Corrientes y desde la próxima semana retomará sus entrenamientos en Buenos Aires.

“Esta vez dolió mucho, así que me tomé unos días para asimilarlo”, publicó Midón después de perder la final del CH Tigre 1 y en la primera ronda del CH Tigre 2.

“Muchos celebran el resultado, pero el verdadero éxito está en no abandonarte cuando sería más fácil hacerlo”, señala en otra parte de la publicación en su cuenta de Instagram.

“Porque al final no se trata de cuánto ganás. Se trata de cuánto estás dispuesto a soportar sin dejar de avanzar. Y yo voy a seguir levantándome una y otra vez hasta lograr mi éxito”, concluye.

Midón, que jugó torneos en seis semanas seguidas, decidió bajarse de los challengers de Brasilia y Santiago de Chile y reaparecerá en Asunción, Paraguay, el 16 de marzo y luego se trasladrá a Brasil para tre torneos: San Pablo, San Leopoldo y Campiñas.