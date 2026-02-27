Correntina integra la preselección Argentina U18

Con apenas un mes de diferencia la preselección Argentina U18 Femenina llevará adelante su segundo Campus de Desarrollo con la presencia de una correntina.

Celina Novatti fue ratificada en el plantel nacional para continuar la preparación rumbo a una competencia internacional. La AmeriCup de la categoría se jugará este año, con sede y fechas aún por confirmar.

Será una instancia clave dentro del proceso formativo del equipo nacional. La actividad se desarrollará del 8 al 17 de marzo en el CeNARD y contará con la participación de 18 jugadoras. Durante la concentración, el foco estará puesto en el desarrollo individual y la consolidación de conceptos colectivos.

La concentración coincide con el receso de La Liga Femenina, una ventana estratégica para el cuerpo técnico. Este contexto permite que 12 juveniles con rodaje en la máxima categoría, entre ellas Novatti, puedan integrarse a los entrenamientos, potenciando el trabajo colectivo y profundizando el seguimiento individual en una etapa determinante del calendario.

Novatti (16 años) milita actualmente en Hindú Club de Córdoba en la Liga Femenina. En 11 partidos disputados promedia 24 minutos en cancha y 8,2 puntos.

La joven correntina ya formó parte de la primera concentración nacional que se realizó del 1 al 7 de febrero también en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.