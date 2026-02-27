Vilas fue el más rápido en la segunda práctica del TC Pista Mouras

En un viernes muy caluroso en la ciudad de Concepción del Uruguay, el TC Pista Mouras completó su segunda tanda de entrenamientos, en Concepción del uruguay, Entre Ríos.

En la primera el más rápido fue Juan José Conde, con Chevrolet, y en la segunda se impuso el goyano Ignacio Vilas, a bordo de un Dodge.

Vilas, con el Dodge N°77 del Galarza Racing, logró la mejor marca con un tiempo de 1:29.852. Dejó en la segunda colocación a Ignacio Quintana, con un Torino del Trotta Competición, a una diferencia de 741 milésimas.

Quien estuvo en la tercera ubicación fue Damián Pérez, también con un Dodge pero del José C. Paz Racing, a una distancia de 917/1000.

En la 4° colocación estuvo Dante Rubiera Hainze, 5° ubicación para Ignacio Lovich, 6° Bautista Roqueta, 7° Juan José Conde, 8° Juan José Suárez, 9° Martín Taha, 10° Daniel Faggiano, 11° Leonardo Forte, 12° Maximiliano Costanzo y 13° Facundo Ludueña.

Vilas viene de ganar la primera fecha de la categoría y se presenta como candidato para pelear los primeros puestos en el circuito entrerriano.

Este sábado desde las 12:25 se llevará a cabo la tercera práctica y la clasificación se disputará a partir de las 15:45.

El domingo 1 de marzo a las 10.10, con transmisión de DeporTV, se disputará la única serie y a las 12.20, con televisación de la TV Pública, será la final a 14 vueltas o 25 minutos de duración.

Krujoski cuarto

El Turismo Carretera 2000 comenzó su fecha de apertura este viernes en el autódromo Provincia de La Pampa. El correntino Humberto Krujoski quedó cuarto pese a tener problemas técnicos.

Facundo Ardusso se quedó con el mejor registro del primer entrenamiento. El representante de Las Parejas marcó un registro de 1m.17s.629/1000 a un promedio de 192,361 Km/h. Segundo terminó su compañero de equipo Lucas Bohdanowicz a 0.026/1000 y tercero Berni Llaver con el Honda a 0.413/1000.

El ensayo, que tuvo una duración de 90 minutos, sirvió de prueba para los equipos. El Dose Competición no tomó parte de la sesión, producto de no haber llegado a tiempo al trazado.

De los que estuvieron en pista, solamente el debutante Lucas Bohdanowicz había girado en la semana previa en el Cabalén.

Mucho trabajaron las estructuras tanto en pista como en boxes.

El Coiro Competición tuvo mucho que hacer en el Ford de “Josito” Di Palma, ya que una falla eléctrica los complicó.

Lo mismo sucedió con el ACRA Ambrogio Racing, que con el Renault de Krujoski tuvo problemas que le impidieron al representante de Corrientes girar durante toda la tanda.

Este sábado desde las 9:50 se concretará el segundo entrenamiento y la clasificación será a las 12:45. El domingo habrá dos finales, a las 10:05 y 14:25.

