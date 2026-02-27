Claudio Polich participó del Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en #Santa Fe, una instancia que permitió escuchar, aprender y compartir miradas sobre los desafíos que enfrentan a diario las ciudades del país.

El jefe comunal reafirmó su convicción en una gestión cercana, entendiendo que gobernar implica planificar, administrar y brindar respuestas concretas. Desde el radicalismo, ratificó el compromiso de trabajar con valores, diálogo y vocación de servicio para construir comunidades más justas y ordenadas para los vecinos.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, reunió este viernes a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe para mostrar territorialidad y bajar el tono a las internas que bloquean la construcción de una identidad radical monolítica. En el Congreso, el partido continúa dividido y no logra votar en tándem, a la vez que sus dirigentes provinciales siguen pujando por imponer rumbos antagónicos para la estructura nacional.

En la conducción de la UCR no reniegan de las internas, pero prefieren poner el foco en lo que consideran su principal capital político -la presencia territorial y experiencia de gobierno- para reposicionar el partido. “La idea es reunir al radicalismo que gestiona y mostrar políticas públicas y un partido movilizado y unido”, habían adelantado a LA NACION en el entorno de Chiarella.

Esa intención de congelar la disputa en torno a cómo posicionarse frente a Javier Milei encontró un freno pasado el mediodía, cuando comenzaron las alocuciones de los gobernadores. De los cinco mandatarios de la UCR, solo dos se presentaron al evento: el santafesino Maximiliano Pullaro, que ofició de anfitrión junto a Chiarella, y el correntino Juan Pablo Valdés, a quien acompañó su hermano y antecesor Gustavo Valdés. Su aliado de Provincias Unidas Carlos Sadir (Jujuy) estuvo ausente.

Tampoco se presentaron Alfredo Cornejo (Mendoza) -quien argumentó que la cumbre se superponía con la Fiesta de la Vendimia en su provincia- y Leandro Zdero (Chaco), ambos aliados de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Los dos mandatarios se habían opuesto a la designación de Chiarella como titular del partido a instancias de Pullaro, quien mantiene una difícil relación con la Casa Rosada y busca alinear a la UCR con el perfil opositor del frente federal que lanzó el año pasado junto a peronistas y disidentes de Pro.

Aunque no asistió a la convocatoria, el gobernador cuyano envió un mensaje a la dirigencia radical y -pese a que la cúpula del partido buscó resaltar el carácter técnico del encuentro y la unidad nacional- reavivó el debate sobre el norte que deberá elegir la UCR. En línea con su estrategia electoral -su sello volvió a confluir con LLA para los comicios municipales de este mes-, insistió con la necesidad de acercarse al ideario libertario.

“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal la conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores. Las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, trabajadores, pymes que son los que representó tradicionalmente nuestro partido cuando había bipartidismo, con el peronismo en frente”, sostuvo.