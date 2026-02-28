Diputados: Tassano inauguró el Ciclo de Capacitación Parlamentaria

n Se desarrolló exitosamente el curso de capacitación sobre Proceso de Formación y Sanción de Leyes a cargo de personal especializado de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes.

La apertura estuvo a cargo del presidente Eduardo Tassano quien destacó el impacto que tienen las leyes en la vida en comunidad, mencionando la necesidad de cumplimentar los requisitos técnicos en el marco de la seguridad jurídica que necesita la provincia de Corrientes.

Acompañado del Secretario Parlamentario Fabrizio Sartori también remarcó la importancia de contar con un espacio cómodo para la labor legislativa de todos los bloques. “Va a ser un ámbito de unión importante”, indicó para referirse a la apertura del anexo ubicado en calle Buenos Aires 827.

Un párrafo importante estuvo destino a la jerarquización de la tarea parlamentaria subrayando las relaciones constructivas con todos los legisladores “porque creo que lo que nos une a todos es nuestra querida provincia de Corrientes y buscar la mejor legislación posible en un momento de cambios profundos, en un momento de profundas transformaciones”, afirmó.

En ese sentido acotó: “No solo del punto de vista político y de la concepción que están tomando las ideas en Argentina, sino también por el avance de la tecnología y todo lo que ello conlleva”.

“Queridos colegas diputados y asesores: éste será un año muy importante” dijo a los presentes anunciando que otro objetivo es insertar la institución en la comunidad a través de distintas actividades. Saludó muy especialmente al equipo capacitador a cargo de Jorge Picchio, “que hace años están luchando por una cámara mejor”.

Asistieron de manera presencial parte de los equipos de trabajo de los diputados, quienes escucharon y tomaron nota de cada una de las ponencias, las que están disponibles para la comunidad a través de Youtube y Facebook de la cámara Baja provincial.

Entre otros estuvieron presentes los diputados Hugo “Cuqui” Calvano, Ana Almirón, Ricardo "Caíto" Leconte, Natalia Romero y equipos técnicos de diputados de todas las bancadas políticas.

Las disertaciones

La Dra María Florencia Silvestroni abordó la temática elaboración de proyectos legislativos. Por su parte las doctoras María Rojas Conde y Gladis López disertaron sobre la función de Mesa de Entradas y Salidas para proyectos y la Norma IRAM 30701 técnica legislativa.

La Dra. Irina Irigoyen lo hizo sobre los modelos de iniciativas parlamentarias: Ley, Resolución y Declaración.

El licenciado Miguel Vidal Rodríguez finalmente hizo una referencia al rol y funcionamiento de página web.

Quedó claro que la Norma IRAM 30701 específica requisitos técnicos que debe cumplir el texto de una ley para asegurar precisión, claridad y concisión.

“Dicha norma no fija requisitos ni establece lineamientos que afecten o condicionen la voluntad del decisor político”, explicó Jorge Picchio.

La jornada se desarrolló en el edificio anexo de la cámara de Diputados cito en Buenos Aires 827.