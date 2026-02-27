Investigan una llamativa denuncia de un millonario robo a camioneros en Corrientes

Dos camioneros, oriundos de la provincia del Chaco denunciaron ante la Comisaría 13° Urbana que el jueves a la noche fueron abordados por delincuentes que se apoderaron de una fuerte suma de dinero, mientras permanecían en cercanías de una estación de servicio por Ruta Nacional 12 y calle Cuba.

Habrían manifestado que el monto robado rondaría los $10 millones.

Fuentes policiales se abocaron con inmediatez al esclarecimiento del hecho y según confesaron los pesquisas hallaron incongruencias en los relatos de los choferes.

Por ejemplo, aportaron distintos horarios, primero dijeron uno más temprano y después dijeron otro y en el 911 quedó registrada una llamada que no coincide con ninguno.

También en sede policial mencionaron que el monto de dinero que supuestamete fue sustraído estaba asegurado y que el patrón le dijo que no pasaba nada.

Otro detalle que analizó la Policía y la Unidad Fiscal que investiga el hecho es que estacionaron el camión en inmediaciones a la estación de servicio de firma Axion y no donde queda la mayoría de los camioneros.

Se suma otro hecho recogido en base a la labor desplegada y es existen varias denuncias en el territorio del Chaco por robos similares de la misma empresa.

Además, los denunciantes dijeron que los delincuenres rompieron la ventanilla lo cual es materia de investigacón ya que nadie -ni siquiera los playeros- escucharon el ruido del estruendo.

