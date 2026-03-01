Apertura de sesiones ordinarias: las 10 frases más importantes del discurso de Juan Pablo Valdés

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Juan Pablo Valdés trazó la hoja de ruta para su gestión en 2026. Destacó la solidez financiera heredada, respaldó el plan económico de Javier Milei y reclamó por el recorte de fondos nacionales en obra pública y programas sociales que ahora absorbe la Provincia.

En su alocución que no superó los 30 minutos, el mandatario no hizo mención a los salarios de los estatales. Respaldó la política macroeconómica de Javier Milei, pero reclamó por obras.

Las 10 frases más destacadas

1. "No vengo solamente a inaugurar el periodo legislativo 2026. Vengo a plantear con claridad el rumbo que tomará Corrientes en los próximos años"

2."La gestión que nos precedió nos ha dejado una provincia de la que nos sentimos muy orgullosos, que desarrolló programas de obras y servicios en todas las áreas"

3. "Responsabilidad fiscal y desarrollo con inclusión como norte"

4."El presidente vino a poner orden a una economía desquiciada"

5."El costo del ajuste para nuestra provincia ha sido realmente importante. Se suspendieron las obras públicas nacionales, se eliminaron distintos programas de la nación"

6."Celebramos el orden macroeconómico, pero el equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal"

7."Nuestra fortaleza será producir más, invertir mejor y planificar a largo plazo"

8."Hemos definido cuatro motores estratégicos hacia el 2030: la forestoindustria con valor agregado, las energías renovables y economía verde, logística y puerto como eje de integración regional, la economía del conocimiento y la tecnología aplicada"

9."A través del Banco Corrientes para la semana que viene vamos a instrumentar el programa Sostiene Corrientes destinado a acompañar a las familias y a las empresas"

10."Estamos ante una oportunidad histórica, las provincias que sepan organizarse, producir y proyectarse al mundo serán protagonistas de la nueva etapa de Argentina. Y Corrientes está lista para ocupar ese lugar".