El clásico rosarino se destaca en la jornada dominguera

Newell´s recibirá este domingo a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Este clásico de Rosario llega con equipos que se encuentran en situaciones totalmente contrarias. Mientras Newell´s es uno de los peores equipos de este Torneo Apertura y es serio candidato a pelear por el descenso, su clásico rival se afianza entre los mejores del ámbito local y quiere gritar campeón dentro de la cancha, luego de que la AFA le inventara el título de Campeón de Liga el año pasado.

Newell´s marcha último en la Zona A con solo dos puntos y es uno de los tres equipos que todavía no sumó de a tres.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle como visitante en la última fecha a Gimnasia y Esgrima La Plata, tiene 11 unidades y lucha por los primeros puestos en la Zona B.

Este encuentro estará marcado por el debut de Frank Kudelka como director técnico de Newell´s, luego de la salida de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi y del interinato de Lucas Bernardi.

En las últimas cinco ediciones del clásico rosarino se pudo observar un impresionante dominio del “Canalla”, que se impuso en cada uno de estos cruces.

Más partidos

Los otros encuentros programados para el domingo son:

19.15 Argentinos vs. Barracas

19.15 Instituto vs. Unión

21.30 Tigre vs. Gimnasia (La Plata)

21.30 Defensa y Justicia vs. Lanús