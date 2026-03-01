JP Valdés: "El Gobierno financiará a 89.000 familias correntinas que tengan deudas"

El gobernador Juan Pablo Valdés anunció este domingo que el gobierno provincial financiará a los correntinos que tengan deudas con su tarjeta de crédito y también a las Pymas.

La medida beneficiará a 89.000 correntinos que están endeudados hasta 100.000 pesos.

"La gestión que nos precedió nos ha dejado una provincia de la que nos sentimos muy orgullosos, que desarrolló programas de obras y servicios en todas las áreas".

"Como el Instituto de Oncología, el Puerto de Ituzaingó, las más de 100.000 computadoras entregadas a nuestros estudiantes, la construcción de La Unidad, obras de asfalto en toda la provincia, los logros en materia productiva, el Chamamé Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la puesta en valor de nuestros Esteros del Iberá. Entre otros más."

"Estos logros del Gobierno de @gustavovaldesok #VamosCorrientes no podrían haber sido posibles sin la seriedad de la política fiscal que guió sus ocho años de gestión: -Superávit fiscal durante los 8 años -Desendeudamiento casi total de la provincia -Uno de los sistemas impositivos con las tasas más bajas del país -Aumento de las exportaciones de la provincia -Protección del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y pensiones -Obras financiadas por la provincia en todo el territorio y transferencia de recursos a los municipios para que sean gestores de sus propios destinos -Reclamo permanente de nuestros derechos, en el cobro de regalías de Yacyretá y Salto Grande -Búsqueda constante de inversiones y oportunidades para generar empleo en Corrientes, tanto a nivel nacional como internacional".

"La responsabilidad no es un punto de llegada; es el punto de partida. Ordenar las cuentas fue el primer paso. Ahora es tiempo de acelerar el desarrollo. #Corrientes no va a administrar la estabilidad: va a utilizarla como plataforma para crecer más y mejor".

"El Presidente vino a poner orden en una economía desquiciada. Y eso debe ser celebrado por quienes entendemos que la estabilidad y la responsabilidad fiscal son determinantes de cómo le va a ir a la economía de un país, una provincia o una empresa".

"La expectativa es que siga bajando la inflación, lleguen nuevas inversiones y continúe el crecimiento. Celebramos y acompañamos esos logros que son producto del esfuerzo de todos. Frente a este escenario, en Corrientes tomamos una decisión política: no retroceder en el reclamo de lo que nos corresponde. No paralizarnos. No victimizarnos. Sino fortalecer nuestra autonomía productiva".

"Vamos a defender con firmeza lo que le corresponde a Corrientes, pero no vamos a supeditar nuestro desarrollo a decisiones externas".

"El contexto nos obliga a ser muy prudentes con nuestro plan de inversiones para este año y a cuidar los recursos de todos los correntinos más que nunca. El empleo privado será el eje central de nuestra política social. No hay inclusión más sólida que un trabajo digno. Vamos a impulsar la industrialización, el agregado de valor en origen y el fortalecimiento de nuestros sectores estratégicos para que la riqueza que se produce en Corrientes se quede en Corrientes".

"Definimos cuatro motores estratégicos hacia 2030: -Foresto-industria con valor agregado; -Energías renovables y economía verde; -Logística y puertos como eje de integración regional; -Economía del conocimiento y tecnología aplicada".

"La planificación sin ejecución es sólo intención. Por eso hoy quiero hablar de hechos concretos. De decisiones que empiezan a impactar desde ahora en la vida de los correntinos".

En su discurso frente a la Legislatura, el gobernador Juan Pablo Valdés marcó el rumbo de su gestión con el anuncio de un ambicioso plan de obras, junto al lanzamiento de Sostiene Corrientes, un programa de asistencia financiera de hasta 130 mil millones de pesos destinado a aliviar las deudas de las familias y empresas locales. Asimismo, subrayó su compromiso con el federalismo provincial, asegurando que trabajará muy cerca de todos los intendentes, para que cada municipio sea una pieza clave del desarrollo de la provincia.

Anuncios

Entre los anuncios, destacó obras fundamentales como la construcción del Puerto de Lavalle, el ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 27 Saladas-Goya, la inauguración de 40 nuevas escuelas y la refacción integral de otras 200, la realización de 1500 viviendas en distintos puntos de la provincia y el inicio del proyecto para el Nuevo Aeropuerto de Paso de los Libres, además de continuar con la construcción de canales y desagües pluviales en la Capital.

Además, el gobernador Valdés presentó el programa "Sostiene Corrientes". A través del Banco de Corrientes, la provincia destinará hasta 130 mil millones de pesos para acompañar y mejorar la salud financiera de familias y empresas. La iniciativa permitirá a 89.000 familias clientas de la entidad refinanciar deudas en sus tarjetas de crédito desde 100.000 pesos, en 6 o 12 cuotas, mediante un trámite simple y a una tasa muy beneficiosa. Asimismo, las empresas que utilicen 75% o más de su límite del acuerdo en cuenta corriente, o que estén en dificultades de cumplimiento en otros productos, podrán financiar hasta el 80% de su saldo en un plazo de 12 meses, a una tasa especial.

Para complementar el impulso productivo y modernizar la administración pública, el gobernador Valdés comunicó la creación del Instituto de Innovación y Modernización y de la Agencia de Promoción e Inversión, diseñados para desburocratizar el Estado y facilitar la relación con los inversores. En este sentido, subrayó que la generación de empleo privado será el eje central de su política social, entendiendo que el trabajo digno es la base de la inclusión.

Respecto a la Salud, el gobernador Valdés anunció la implementación de la Telemedicina, para reducir la brecha de acceso a especialidades en zonas alejadas y mejorar los tiempos de atención.

Finalmente, el mandatario provincial ratificó su compromiso de gobernar con una mirada profundamente federal, trabajando a la par de todos los intendentes para que el crecimiento llegue a cada rincón del territorio. Concluyó su mensaje reafirmando la defensa indeclinable de los recursos de Corrientes, convocando a construir el futuro de la provincia con planificación, firmeza e independencia.