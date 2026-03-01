Ataques israelíes sacuden Teherán mientras Irán amplía sus contraataques

Una enorme explosión sacudió la capital de Irán el domingo mientras Israel dijo que llevaría a cabo ataques “sin parar” contra sus líderes y su ejército. Mientras tanto, Irán lanzó más misiles contra Israel y estados árabes del golfo Pérsico en represalia por la muerte de su líder supremo en el sorpresivo ataque estadounidense e israelí que dio inicio a la guerra.

La explosión en Teherán -cuyo objetivo no estaba claro de inmediato- remeció el suelo y provocó una enorme columna de humo que se elevaba sobre la ciudad. La detonación ocurrió en el área de la sede de la policía del país y la televisión estatal iraní, así como el Tribunal Revolucionario de Teherán y un edificio del Ministerio de Defensa. En Tel Aviv se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o intercepciones, y al menos seis personas murieron en un ataque en el centro de Israel.

La muerte del ayatollah Ali Khameni, y los llamados del presidente estadounidense Donald Trump para el derrocamiento de la República Islámica marcaron el inicio de una asombrosa nueva intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y potencialmente una guerra prolongada.

También fue una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que llegó al cargo con el lema de “Estados Unidos primero” y a promesa de mantenerse fuera de las “guerras eternas”. Fue la segunda vez en ocho meses que el gobierno de Trump ha utilizado la fuerza militar contra la República Islámica.

En una guerra de 12 días en junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas antiaéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear de Irán. Pero la muerte de Jamenei y de varios altos funcionarios de seguridad crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. “Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

Trump advirtió que cualquier represalia sólo conduciría a una mayor escalada.

“¡MÁS VALE QUE NO LO HAGAN!”, respondió Trump en una publicación en redes sociales. “¡SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!”.

En una señal de cómo el ataque podría avivar el malestar regional, cientos de personas asaltaron el consulado estadounidense en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, el domingo. Policía y fuerzas paramilitares emplearon porras y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, y varias personas murieron en los choques, según las autoridades.

Irán toma represalias

Mientras los ataques estadounidenses e israelíes han golpeado a Irán, la República Islámica tomó represalias con misiles y ataques con drones contra Israel y países árabes del golfo cercanos que albergan fuerzas estadounidenses.

La guerra aérea podría sacudir los mercados globales, particularmente si Irán tranca el estrecho de Ormuz para el tráfico comercial. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo pasa por la vital vía fluvial, y los precios del petróleo ya están listos para oscilaciones.

En repetidas andanadas contra objetivos en todo Israel, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque en el centro de Israel, según el servicio de rescate Magen David Adom, que dijo que aún estaba buscando en el área. Muchos misiles fueron interceptados, dijo el ejército.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó el domingo que Israel tendrá “un tren aéreo sin parar” de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán.

Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái. La capital comercial de Emiratos Árabes Unidos desde hace tiempo atrae negocios y expatriados al presentarse como un refugio seguro en una región volátil.

La metralla de ataques iraníes contra la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, mató a dos personas, dijeron los medios estatales, y los escombros de las intercepciones aéreas provocaron incendios en el principal puerto de la ciudad y en la fachada del emblemático hotel Burj Al Arab.

Los ataques también se extendieron a Omán -el interlocutor tradicional de Irán con Occidente que no había sido arrastrado previamente a la refriega.

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra su capital, Riad, y la región oriental, diciendo que los había interceptado con éxito. El reino señaló que no había permitido que su espacio aéreo o territorio se utilizara para apuntar a Irán.

Irán forma un consejo para gobernar hasta que se elija un nuevo líder supremo

Como líder supremo, Khamenei tenía la última palabra sobre todas las políticas importantes durante sus décadas en el poder. Dirigía el estamento clerical de Irán y la Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

Aunque Trump llamó el sábado al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno, no había señales de disturbios en Teherán ni en otros lugares.

Irán formó rápidamente un consejo para gobernar el país hasta que se elija un nuevo líder supremo. Un diplomático iraní dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques.

A medida que se filtraban reportes sobre la muerte de Khamenei, testigos en Teherán dijeron a The Associated Press que algunos residentes se regocijaban, con vítores desde las azoteas, sílbidos y bocinazos.

Los dolientes izaron una bandera negra de luto sobre el santuario del imán Reza en Mashhad y el gobierno iraní declaró 40 días de luto público y un feriado público nacional de siete días para conmemorar la muerte de Khamenei.

Citando fuentes no identificadas, la agencia semioficial de noticias Fars informó que varios familiares de Khamenei también murieron, incluida una hija, un yerno, una nuera y un nieto.

Los ataques se planearon durante meses y se temieron durante semanas Las tensiones se han disparado en las últimas semanas mientras el gobierno de Trump reunía el mayor contingente de buques de guerra y aeronaves en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en que quería un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán mientras el país luchaba con un creciente descontento tras protestas a nivel nacional.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin autorización del Congreso. La Casa Blanca dijo que el gobierno había informado con antelación a varios líderes republicanos y demócratas en el Congreso.

Aunque Trump había declarado el programa nuclear iraní aniquilado en ataques el año pasado, el país estaba reconstruyendo infraestructura que había perdido, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir el proceso de toma de decisiones de Trump. El funcionario dijo que la inteligencia mostró que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante para desarrollar el uranio altamente enriquecido necesario para armas.

Irán ha dicho que no ha enriquecido desde junio -aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico. También ha bloqueado las visitas de los inspectores internacionales a los recintos que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por AP han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material.

Con información de la agencia AP