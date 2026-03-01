Las noticias más importantes de este domingo 1 de marzo

Discurso de JP Valdés: expectativa por salarios y una reforma de ministerios
Claudio Polich trazará sus lineamientos de trabajo para los próximos años
Milei abre las sesiones del Congreso y acelera su plan
Bronca de productores porque crece el abigeato en la 5° sección de San Luis
Polémica en Itatí por la demolición de la histórica casa del poeta González Vedoya
Investigan presunto ejercicio ilegal de la psicología y estafas en Corrientes
Un hombre está grave tras ser atacado con un arma blanca en Corrientes
Bordón sumó minutos en Argentina que decepcionó frente a Uruguay
Batistuta presenció el amistoso de Boca Unidos y Sarmiento