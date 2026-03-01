Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán atacó distintas ciudades de Israel. Varios misiles impactaron en Tel Aviv, Haifa y Beit Shemesh. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra sitios clave "pertenecientes al régimen terrorista" en Teherán.

Los servicios de emergencias israelíes reportaron impactos de misiles iraníes en Tel Aviv, en Haifa, una estratégica ciudad costera del norte del país asiático, y Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén. Hasta el momento la única víctima de los misiles iraníes reportada en Israel, en un impacto en un edificio de Tel Aviv, es una mujer filipina de unos 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor de mismo inmueble.

El presidente de Irán aseguró que vengará la muerte de Alí Jamenei: "Es un derecho legítimo"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que va vengar la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en los ataques estadounidenses e israelíes de este sábado.

"La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico", declaró Pezeshkian en un comunicado difundido por la televisión estatal.

TN



