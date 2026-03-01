El Carnaval de Corrientes cerró su edición 2026 y este domingo se define la nueva campeona

En una jornada cargada de adrenalina, el Carnaval de Corrientes bajó el telón de su edición 2026. Con las tribunas al límite de su capacidad y las comparsas apostando sus últimas fichas al despliegue escénico, la ciudad despidió un mes de competencia intensa para dar paso al proceso administrativo que consagrará a los nuevos monarcas del momo correntino.

La función final del sábado comenzó pasadas las 22:00 con el paso de Kamandukahia, que rompió el hielo con su alegría característica, seguida por el ritmo de Sambanda. Cerca de la medianoche, la mística de Copacabana ganó la calzada, cediendo luego el espacio al colorido de Samba Show y la elegancia conceptual de Arandú Beleza.

Duelo de gigantes en la madrugada

La tensión competitiva alcanzó su punto máximo entrada la madrugada del domingo. Imperio Bahiano hizo tronar sus parches por última vez en la edición, preparando el terreno para una pasada monumental de Sapucay. El "Gallo" deslumbró con su habitual despliegue de lujo y una puesta en escena que puso de pie al público del Nolo Alías.

El tramo final de la noche mantuvo la energía en lo más alto con la fuerza de la "Multicampeona" Samba Total, que dejó la pista encendida para el gran cierre. Ará Berá, fue la encargada de clausurar la calzada 2026 bajo una nube de nieve y una ovación ensordecedora que marcó el fin de los desfiles oficiales.

Expectativa por el escrutinio en el Club de Regatas

Si bien la magia terminó en la calzada, la verdadera definición comienza este domingo 1 de marzo. A partir de las 12:30, las miradas de toda la provincia se trasladarán al Club de Regatas Corrientes, sede elegida para el Escrutinio Final. Allí se procederá a la apertura de los sobres firmados por el jurado durante las diez noches de competencia.

En el conteo de puntos se definirá quién se alzará con el título de Campeona del Carnaval 2026, además de los premios a las mejores Agrupaciones Musicales y los destacados en rubros individuales (mejores destaques, parejas de baile y percusión). La dirigencia de las comparsas y los comparseros seguirán minuto a minuto el proceso, en una jornada donde los nervios reemplazarán al brillo de las lentejuelas hasta conocer el veredicto definitivo.