Valdés inaugura las sesiones legislativas: "Responsabilidad fiscal y desarrollo con inclusión como norte"

Con un mensaje centrado en la continuidad institucional y la aceleración del crecimiento económico, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brinda su discurso formal en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

En vivo: Juan Pablo Valdés inaugura el periodo de sesiones ordinarias

Ante legisladores, ministros y autoridades, el mandatario ratificó que la solvencia fiscal será la plataforma para profundizar el desarrollo local, en un discurso que combinó el apoyo a las reformas nacionales con una defensa cerrada del federalismo de recursos.

"Gobernar no es solamente administrar el presente, es construir el futuro y el futuro empieza hoy", sentenció Valdés al inicio de su alocución. El mandatario hizo un reconocimiento explícito a la herencia recibida de la gestión de Gustavo Valdés, señalando que el superávit fiscal y el desendeudamiento casi total de la provincia permiten que hoy Corrientes tenga uno de los sistemas impositivos con las tasas más bajas del país y un aumento sostenido de las exportaciones.

De la estabilidad al desarrollo acelerado

Para el gobernador, la responsabilidad fiscal no es una meta en sí misma, sino una condición de base para la expansión. "La responsabilidad no es un punto de llegada, es el punto de partida. Ordenar las cuentas fue el primer paso. Ahora es tiempo de acelerar el desarrollo", afirmó. En ese sentido, destacó hitos como el Instituto de Oncología, el Puerto de Ituzaingó, la entrega de tecnología a estudiantes y la capitalización de los Esteros del Iberá como motores de la economía real que deben potenciarse este año.

Valdés fue enfático al asegurar que su administración no se limitará a "administrar la estabilidad", sino que la utilizará como una plataforma para "crecer más y mejor", enfocándose en obras y servicios que alcancen a todas las áreas del territorio provincial, garantizando que el orden de las cuentas públicas se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía.

Sintonía con el modelo nacional y reclamos por el ajuste

En otro tramo de su discurso, el gobernador se refirió al escenario macroeconómico y celebró las medidas del presidente Javier Milei para "poner orden a una economía desquiciada". Destacó la reducción de la inflación y del déficit fiscal como logros colectivos del esfuerzo de la ciudadanía, tras la fuerte caída de la actividad registrada durante el pasado año 2024.

Sin embargo, Valdés no eludió el impacto negativo que el ajuste nacional tuvo sobre las arcas provinciales. Mencionó específicamente la suspensión de la obra pública nacional y la eliminación de programas clave en educación (como el incentivo docente), salud y asistencia social. "Muchos de esos programas hoy siguen funcionando con fondos provinciales", subrayó, dejando en claro que Corrientes se hizo cargo de la continuidad de servicios esenciales ante la retirada del financiamiento federal para evitar un impacto mayor en los sectores vulnerables.

El mensaje final fue de unidad y ambición: bajo la premisa de "desarrollo con inclusión", el gobernador instó a los legisladores a trabajar en leyes que dinamicen la inversión privada para consolidar a Corrientes como un polo productivo de referencia en el NEA.