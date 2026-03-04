El Gobierno de Corrientes fijó un aumento del 6% para docentes

El Gobierno de Corrientes anunció que el aumento para el sector docente será del 6%, destacando que se trata de un esfuerzo financiero superior al de otras jurisdicciones de la región.

La decisión fue comunicada luego de un encuentro en la sede de la cartera económica, del cual participaron la ministraos de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; y de Educación, Ana Miño, y referentes de los seis gremios con representación sindical (SUTECO, ACDP, UDA, AMET, MUD y SADOP). "El gobernador Juan Pablo Valdés irá avanzando con una mejora gradual. Serán distintas intervenciones durante el año de acuerdo a la disponibilidad de recursos", subrayó el funcionario.

Los nuevos montos: pisos salariales y horas extendidas

El Ministerio de Hacienda detalló cómo impactará esta nueva intervención en el bolsillo de los trabajadores de la educación. El esquema se basa en el denominado "cargo testigo" para docentes sin antigüedad ni salario familiar:

Cargo testigo inicial: Pasará a ser de $965.000 .

Con horas extendidas: El haber alcanzará los $1.015.000 .

Docente con dos cargos: El sueldo testigo se elevará a $1.700.000.

"Partimos de la base de ingresos nominales superiores en la región", defendió Rivas Piasentini, al comparar el 6% local con el 3% otorgado en provincias vecinas. El ministro remarcó que la mejora también alcanza a los jubilados y pensionados a través del sistema previsional provincial.

Una decisión "no determinante" del acuerdo gremial

Un punto clave del anuncio fue la postura del Ejecutivo respecto a la negociación colectiva. Rivas Piasentini aclaró que, si bien valoran el diálogo sindical, la decisión de aumentar los salarios es una potestad del Gobierno ante la urgencia de la crisis.

"No es una cuestión determinante respecto de si hay o no acuerdo, porque el Gobierno de Corrientes avanzará ya que entiende que lo principal es la recuperación del salario", explicó el titular de Hacienda. Según el funcionario, el objetivo de la gestión de Juan Pablo Valdés es mantener la previsibilidad financiera sin descuidar el poder adquisitivo de los agentes públicos.

Del encuentro participaron los dirigentes Fernando Ramírez (SUTECO), José Gea (ACDP), Silvia Ocampo (UDA), Rufino Fernández (AMET), Andrés Cristaldo (MUD) y Daniel Ayala (SADOP), quienes llevaron sus planteos a la mesa técnica en un clima de diálogo institucional.