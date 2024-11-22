¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Barrio Quintana

Maltrato animal: rescatan a un perro en un avanzado estado de abandono

Tras un llamado anónimo al 147, el Municipio rescató a la mascota que padecía maltrato animal.

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 21:04

 Un perro que sufría maltrato animal en el barrio Quintana, fue rescatado ayer por la Municipalidad de Corrientes. Tras una denuncia anónima, recibida a través de la línea gratuita 147, activaron el protocolo para el resguardo del animal que presentaba graves signos de desnutrición. 
Tras constatar el caso y contar con la orden judicial correspondiente, se llevan a cabo las intervenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección Animal y rescatarlo. 


El animal fue atendido de inmediato por veterinarios y se encuentra internado en observación, recibiendo los cuidados necesarios hasta que pueda ser trasladado a un hogar de tránsito.
El Municipio recordó a los vecinos que pueden denunciar casos de maltrato animal mediante el 147 o el MuniBot de WhatsApp al 3794-341768. 
(VT)

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD