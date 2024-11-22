Maltrato animal: rescatan a un perro en un avanzado estado de abandono

Un perro que sufría maltrato animal en el barrio Quintana, fue rescatado ayer por la Municipalidad de Corrientes. Tras una denuncia anónima, recibida a través de la línea gratuita 147, activaron el protocolo para el resguardo del animal que presentaba graves signos de desnutrición.

Tras constatar el caso y contar con la orden judicial correspondiente, se llevan a cabo las intervenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección Animal y rescatarlo.

El animal fue atendido de inmediato por veterinarios y se encuentra internado en observación, recibiendo los cuidados necesarios hasta que pueda ser trasladado a un hogar de tránsito.El Municipio recordó a los vecinos que pueden denunciar casos de maltrato animal mediante el 147 o el MuniBot de WhatsApp al 3794-341768.(VT)