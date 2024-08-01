El gremio de choferes amenaza con una medida de fuerza para la semana que viene

El reclamo de la Unión Tranviarios del Automotor por las cuestiones salariales continua y tras varias negociaciones aguardan por una nueva audiencia para fijar un incremento salarial. El gremio que nuclea a los choferes reclaman una actualización de $1.060.000 debido a que actualmente perciben un sueldo de $730.000. La próxima reunión es el 8 de agosto a las 12.

El Secretario General de la Unión Tranviarios de Automotor (UTA), José Luis Sabao señaló a El Litoral: “El 8 de agosto a las 12 tenemos una nueva audiencia, si no hay acuerdo se estaría anunciando una medida”.

En la próxima reunión el sindicato pedirá una actualización de precio que alcanza los $1.060.000. En las últimas semanas se reunieron pero no llegaron a un acuerdo.

(VT)