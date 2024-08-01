¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Colombi tecnicar inta corrientes
RECLAMO SALARIAL

El gremio de choferes amenaza con una medida de fuerza para la semana que viene

La UTA reclama una actualización salarial de $1.060.000 debido a que actualmente perciben un sueldo de $730.000.

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 19:56

El reclamo de la Unión Tranviarios del Automotor por las cuestiones salariales continua y tras varias negociaciones aguardan por una nueva audiencia para fijar un incremento salarial. El gremio que nuclea a los choferes reclaman una actualización de $1.060.000 debido a que actualmente perciben un sueldo de $730.000. La próxima reunión es el 8 de agosto a las 12. 
El Secretario General de la Unión Tranviarios de Automotor (UTA), José Luis Sabao señaló a El Litoral: “El 8 de agosto a las 12 tenemos una nueva audiencia, si no hay acuerdo se estaría anunciando una medida”.  
En la próxima reunión el sindicato pedirá una actualización de precio que alcanza los  $1.060.000. En las últimas semanas se reunieron pero no llegaron a un acuerdo. 
