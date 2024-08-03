¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Calor y llegan las lluvias: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Se esperan precipitaciones durante el fin de semana en la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 03 de agosto de 2024 a las 07:40

El Servicio Meteorológico Nacional informó este sábado cómo estará el tiempo durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes. 

Según el organismo, este sábado continuará el calor en la ciudad y se espera una temperatura máxima de 33°C con cielo soleado durante toda la jornada. 

Después de días donde las temperaturas estuvieron por encima de los 28 grados, el domingo volverá a bajar la máxima con la llegada de las lluvias. 

De esta manera, el SMN detalló que la mañana del domingo arrancará con lluvias y que se extenderá durante toda la jornada. 

Para el domingo, se espera entre un 40 y un 100 por ciento de lluvias, con una mínima de 16°C y una máxima de 23 grados.

El pronóstico extendido, precisó que las lluvias continuarán durante el comienzo de la semana y las máximas serán entre 24°C y 26°C. 

 

 

