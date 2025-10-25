¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Arte urbano en Corrientes: un nuevo mural destaca historia, leyendas y el río Paraná

Una nueva obra de arte transforma las calles de Corrientes en galería a cielo abierto.

Por El Litoral

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 21:59
La Ciudad de Murales sigue creciendo con nuevas expresiones artísticas en espacios urbanos. Esta semana, los artistas de Ñande Arte intervinieron las paredes ubicadas en 25 de Mayo y Uruguay, creando un mural esgrafiado que narra la historia correntina, leyendas de la región y la majestuosidad del río Paraná.

Detalles de la nueva obra

En el mural se pueden ver retratos del río, personas navegando en bote y escenas de la naturaleza, que representan la identidad cultural y la vida cotidiana en Corrientes. La técnica del esgrafiado, que consiste en aplicar y raspar capas de material sobre la pared para revelar el diseño, permite lograr texturas y contrastes únicos que dan vida a cada detalle.

Esta intervención embellece la zona e invita a vecinos y visitantes a recorrer una galería a cielo abierto, donde el arte urbano se convierte en un puente entre la historia, la naturaleza y los correntinos.

 

