Eduardo Tassano anunció el pago del plus complementario para municipales correntinos

El Municipio de Corrientes comenzará este lunes 17 de noviembre el pago del plus complementario a los empleados municipales, según informó el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 19.

El adicional, que este mes incluye un aumento acordado en paritarias, será depositado en las cuentas bancarias de los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados, quienes podrán retirar el dinero a través de cajeros automáticos.

Los agentes Neike que no estén bancarizados deberán acercarse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en horario de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

El cronograma según el DNI:

Lunes 17, terminados en 0, 1 y 2.

Martes 18, terminados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 19, terminados en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados que no tengan tarjeta de débito podrán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo cronograma.