El picante mensaje de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

Luego de la inesperada confirmación de la separación de María Susini y Facundo Arana, comenzaron a circular rumores sobre el posible romance que el actor habría comenzado con Gabriela Sari, quien reavivó las especulaciones con un picante posteo en sus redes sociales.

Tras los comentarios sospechosos que se hicieron en publicaciones en sus redes sociales, Sari redobló la apuesta y compartió un video que llamó la atención de todos los que siguen la escandalosa ruptura.

Mientras participa en la obra teatral El Secreto, en Mar del Plata, Gabriela compartió imágenes del hotel en donde se hospeda junto a su hija Donna, el cual está inspirado en la vida de Frida Kahlo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue la frase en la pared del lugar que Sari eligió mostrar, la cual generó más especulaciones sobre el acercamiento romántico que habría tenido con el artista.

Fuente: Pronto