Monte Caseros: investigan foco ígneo cerca de empaquetadora de citrus

Un incendio forestal se registró el martes por la noche en Monte Caseros, lo que motivó la intervención conjunta de Bomberos Voluntarios y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica. El foco ígneo fue advertido cerca de una empaquetadora de citrus de propietarios entrerrianos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando Bomberos solicitó colaboración policial. Una comisión se dirigió al lugar en el móvil C-470, que realizaba recorridas preventivas.

Al arribar, constataron un incendio activo en una zona de abundante vegetación, correspondiente a una antigua forestación de eucaliptos con monte espeso. El acceso al campo resultó dificultoso debido a las características del terreno.

Según informó el jefe de la dotación, Horacio Virilli, se realizaron tareas intensivas para controlar el fuego. Los trabajos incluyeron intervención sobre el sector Oeste y la ejecución de contrafuego en la zona Noreste.

La forestación afectada pertenecería a un productor domiciliado en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Por el caso se iniciaron actuaciones de oficio por Supuesto Incendio y Estragos, conforme a los artículos 186, 187, 188 y 189 del Código Penal Argentino.

La causa cuenta con la intervención del fiscal Dr. Ricardo López Ruiz y continúa en investigación.