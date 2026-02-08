Revelan dónde planean casarse la China Suárez e Icardi tras la sentencia de divorcio

Facundo Ventura reveló en La Mañana con Moria que Mauro Icardi planea pedirle casamiento a la China Suárez una vez que le salga la sentencia de divorcio de Wanda Nara en Italia y dio a conocer también dónde se casará la flamante pareja.

“Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China, va a ser a todo trapo, bien al estilo de Mauro Icardi, una vez que se separe de Wanda Nara”, dijo el periodista en el programa matutino de eltrece.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ventura reveló el posible lugar de la boda de Eugenia con el futbolista: “Se van a casar en Argentina, señores”. Según el panelista, la pareja eligió el país para reunir a todas las familias.

Durante la charla, surgió la posibilidad de que la propuesta de casamiento sea en París, ciudad que tiene un significado especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio.

Fuente: Magazine