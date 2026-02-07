Messi, el ocelote protagonista de un traslado inédito hacia el Iberá

El protagonista de esta experiencia es Messi, un ocelote que fue trasladado desde una reserva privada ubicada en la provincia de Jujuy, propiedad de la empresa Ledesma, hasta el corazón de los esteros correntinos. Se trata de un hecho inédito a nivel nacional con la iniciativa de Rewilding Argentina que busca fortalecer la presencia de este felino en el Parque Iberá, uno de los humedales más importantes del país.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones y equipos técnicos especializados, una articulación considerada clave para avanzar en la recuperación de especies amenazadas. En este caso, la colaboración entre Jujuy y Corrientes permitió concretar un traslado sin precedentes.

Rewilding Argentina

Silvestre a silvestre

La translocación silvestre a silvestre, también conocida como wild to wild, es una herramienta de conservación que consiste en capturar animales que viven en libertad para trasladarlos a otro ambiente natural donde la especie necesita ser reintroducida o reforzada. Este tipo de acciones se realiza bajo estrictos protocolos para garantizar el bienestar del animal.

Según se informó, Messi atravesó un corto período de adaptación tras su llegada al Parque Iberá. Esta etapa es fundamental para que el ocelote pueda reconocer el nuevo entorno antes de ser liberado definitivamente en el área protegida.

La liberación del ejemplar permitirá avanzar en la recuperación de la población de ocelotes en Iberá, donde la especie había visto reducida su presencia con el paso del tiempo. Además, su regreso es clave para restablecer el rol ecológico que cumple este felino dentro del ecosistema.

Desde el proyecto destacaron que este traslado marca un precedente para futuras acciones de conservación en la región y refuerza la importancia de la cooperación interprovincial para proteger la biodiversidad. El caso de Messi abre nuevas posibilidades para la restauración de especies nativas en ambientes naturales.