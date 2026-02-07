Descubrieron en Corrientes narco encomiendas que terminaron en Córdoba y hay dos detenidos

Un hombre y una mujer terminaron detenidos en la provincia de Córdoba en el marco de una causa judicial iniciada en Corrientes luego de que se descubriera un despacho postal en el que iban ocultos más de 47 kilos de marihuana, informaron fuentes oficiales.

La Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Carlos Schaefer, con la intervención de los fiscales auxiliares Juan Martín García y Gabriel Romero Olivello, orienta una investigación iniciada el 29 de enero pero que siguió la ruta de un despacho con droga que llegó a Córdoba el 3 de febrero último.

Todo inició el 29 del mes pasado a las 15 cuando gendarmes del Escuadrón 47 Ituzaingó descubrieron los estupefacientes en un control de rutina efectuado en la Ruta Nacional N.º 12, kilómetro 1274, paraje Filadelfia, a un transporte de encomiendas perteneciente a la empresa Correo Argentino, que iba con destino a la ciudad de Córdoba Capital.

Mediante la asistencia de un perro detector de narcóticos, descubrieron que dos bultos de la carga iban cargados con droga.

Carga millonaria

Eran en total 55 paquetes rectangulares con marihuana, que arrojaron un peso total de 47.502 kilos y que fueron despachados en la provincia de Misiones.

Según especificaron fuentes del caso a El Litoral, el valor estimado de la carga clandestina asciende a casi 179 millones de pesos.

Detenidos

Tras las primeras diligencias y el pesaje correspondiente, la fiscalía y el juzgado interviniente avanzaron con una entrega controlada del paquete en el punto de llegada del envío. Fue allí donde entró en acción personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.

Así, en la sucursal de Correo Argentino ubicada en la avenida Leandro N. Alem N°602 de la ciudad de Córdoba, dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer identificados con las siglas N.A.T. y M.A.S. se presentaron a retirar las encomiendas.

Pero ambos fueron detenidos, al mismo tiempo que les fueron secuestrados los teléfonos y otros elementos de interés para la causa.