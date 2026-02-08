Midón superó la clasificación y jugará su primer ATP

El joven tenista correntino Lautaro Midón (21 años) logró una de las victorias más importantes de su corta carrera. Venció al colombiano Daniel Galán en tres sets y jugará el cuadro principal del Argentina Open, un torneo ATP 250 que se juega en el Buenos Aires Lawns Tennis.

En la cancha Guillermo Vilas el club ubicado en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el apoyo del público argentino, Midón (231º en el ránking de la ATP) superó a Galán (191) 6-4, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 21 minutos de juego en el segundo partido de la clasificación.

El encuentro comenzó con dominio del correntino que se llevó el primer parcial 6-4 y se adelantó 3-1 en el segundo. Perdió su servicio y permitió la reacción de Galán (ex 56 del mundo) que se ganó el set 6-4.

Midón recuperó el protagonismo en el tercero, se adelantó 5 a 1 y finalmente se llevó el set y la clasificación con su servicio.

Ahora el correntino deberá esperar que termine la jornada de clasificación y aguardar el sorteo para conocer su rival de primera ronda en el principal certamen que se juega en el país.

El correntino disputó la clasificación gracias a una invitación que recibió por parte de la organización. En la primera rueda superó al brasileño Felipe Meligeni por un doble 6-2.

"Para mi es un sueño", sostuvo Midón en la transmisión de TyC Sports luego de su pase al cuadro principal del Argentina Open.

"Quiero agradecer a mi familia y a la gente que se bancó el calor y me alentó. Creo que gracias a ellos pude superar anímicamente el mal momento del segundo set", agradeció.

"Mi papá vino desde Corrientes y ahí está mi tío (dijo mientras señalaba un sector de los palcos) que fue el responsable para que yo juegue al tenis", reconoció.